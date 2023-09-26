Отдавшая в макулатуру дела экс-полицейская не смогла восстановиться на службе

В Башкирии суд отказал в удовлетворении иска о восстановлении на службе бывшей сотруднице полиции Лилии Мустаевой. Заявительница была уволена из отдела полиции №3 в декабре 2022 года за грубое нарушение служебной дисциплины. Служебная проверка установила, что госпожа Мустаева передавала уголовные дела из архива не уполномоченным на это сотрудникам, хотя должна была отправлять их на уничтожение с участием комиссии из уполномоченных на это лиц.

В сентябре 2022 года на российско-казахстанской границе был задержан грузовик с макулатурой. Груз весом более 20 т перевозили из Уфы в Фергану граждане Узбекистана. В макулатуре были обнаружены 1956 уголовных дел, прекращенных по истечению сроков давности и хранившихся в архиве отдела полиции №3. При этом 473 из обнаруженных дел числились уничтоженными, оставшиеся 1483 — находящимися на архивном хранении.

В рамках служебной проверки было установлено, что замначальника отдела по расследованию преступлений Лилия Мустаева передавала уголовные дела неуполномоченным сотрудникам полиции. В результате документы были сданы в макулатуру группе компаний «Экология РБ».

Госпожу Мустаеву уволили, однако она не согласилась с решением руководства и пыталась восстановиться на службе. В суде она пояснила, что в момент, когда ей было поручено заниматься архивом, в нем уже был беспорядок. В частности, она указывала, что числящиеся уничтоженными дела продолжали храниться в здании отдела. Также истец отмечала, что на нее оказывалось давление, а приказ о ее увольнении издан с нарушениями.

Ленинский районный суд в удовлетворении иска отказал, апелляционная инстанция, обнаружив нарушения в резолютивной части решения суда первой инстанции, вернула иск в Ленинский райсуд Уфы «для рассмотрения вопроса о принятии дополнительного решения».

Майя Иванова

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