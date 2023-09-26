В Петербурге умер профессор Академии имени Вагановой Вадим Десницкий

В Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет скончался профессор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Вадим Десницкий, сообщили на сайте академии.

В списке учеников Десницкого значатся звезды русского балета Фарух Рузиматов, Ульяна Лопаткина, Ислом Баймурадов, Дарья Павленко, Диана Вишнева и другие.

Вадим Десницкий родился в 1941 году в Ленинграде. После окончания Хореографического училища имени А. Я. Вагановой с 1960 по 1983 год работал в балетной труппе Кировского (ныне Мариинского) театра. Исполнял сольный репертуар в классических балетах «Лебединое озеро», «Жизель», «Баядерка», «Корсар», «Дон-Кихот» и другие.

С 1970 года работал в Академии педагогом дуэтно-классического танца, ассистировал Константину Сергееву. Также был педагогом-репетитором спектаклей Академии на сцене Мариинского театра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге в 89-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный архитектор России Евгений Рапопорт.

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