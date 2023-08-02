В Петербурге умер архитектор Евгений Рапопорт

В Петербурге в 89-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный архитектор России Евгений Рапопорт, передает «Фонтанка».

По данным издания, он умер в своей квартире накануне вечером. О причинах смерти не сообщается.

Евгений Рапопорт родился 19 июня 1934 года в поселке Днепрострой. В 1960 году закончил Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. После этого больше 40 лет работал архитектором в институте ЛенНИИпроект, а в 2004 году стал его главой. Кроме того, с 1992 года руководил собственной архитектурной мастерской. В 1993 году господину Рапопорту присвоили звание заслуженного архитектора РСФСР.

В числе известных проектов архитектора здание Лесотехнической академии, многоэтажная гостиница на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек, здание администрации Ленинградской области, проект реконструкции Сенной площади с воссозданием церкви Спаса на Сенной и торговым центром, станция метро «Крестовский остров».

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