Мэрия Томска ликвидирует муниципальный «Комбинат коммунального хозяйства»

Власти Томска намерены ликвидировать УМП «Комбинат коммунального хозяйства» (ККХ). Ранее предприятие обеспечивало различными видами ресурсов объекты Академгородка.

О предстоящей ликвидации предприятия сообщил и. о. вице-мэра Дмитрий Путров. 26 сентября он выступил перед членами комитета по бюджету, экономике и собственности городской думы (из-за отсутствия кворума на заседании вопрос был рассмотрен в режиме рабочего совещания).

«Предприятие УМП ККХ было создано в связи с передачей в собственность муниципального образования имущественного комплекса тепло-, водо- и электроснабжения микрорайона Академгородок… В связи с переключением микрорайона Академгородок на сети централизованного водоснабжения предприятие в 2021 году фактически прекратило свою производственную деятельность»,— пояснил господин Путров. В настоящее время водоснабжением микрорайона занимается ООО «Томскводоканал».

Имущество ККХ передается в муниципальную имущественную казну. В общей сложности, это 71 объект (сети, скважины, оставшиеся здания). Скважины водозабора планируется затампонировать до конца сентября на основании заключенного муниципального контракта. Ликвидация предприятия завершится в 2024 году.

Как уточнил и. о. вице-мэра, остатки дохода УМП предстоит передать в бюджет Томска. В настоящее время эта сумма составляет около 67 млн руб.

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Валерий Лавский