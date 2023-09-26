Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Томска ликвидирует муниципальный «Комбинат коммунального хозяйства»

Власти Томска намерены ликвидировать УМП «Комбинат коммунального хозяйства» (ККХ). Ранее предприятие обеспечивало различными видами ресурсов объекты Академгородка.

О предстоящей ликвидации предприятия сообщил и. о. вице-мэра Дмитрий Путров. 26 сентября он выступил перед членами комитета по бюджету, экономике и собственности городской думы (из-за отсутствия кворума на заседании вопрос был рассмотрен в режиме рабочего совещания).

«Предприятие УМП ККХ было создано в связи с передачей в собственность муниципального образования имущественного комплекса тепло-, водо- и электроснабжения микрорайона Академгородок… В связи с переключением микрорайона Академгородок на сети централизованного водоснабжения предприятие в 2021 году фактически прекратило свою производственную деятельность»,— пояснил господин Путров. В настоящее время водоснабжением микрорайона занимается ООО «Томскводоканал».

Имущество ККХ передается в муниципальную имущественную казну. В общей сложности, это 71 объект (сети, скважины, оставшиеся здания). Скважины водозабора планируется затампонировать до конца сентября на основании заключенного муниципального контракта. Ликвидация предприятия завершится в 2024 году.

Как уточнил и. о. вице-мэра, остатки дохода УМП предстоит передать в бюджет Томска. В настоящее время эта сумма составляет около 67 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...