Из самарского банка похищено более 114 млн рублей

Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам о хищении из одного из банков Самары более 114 млн руб. Фигурантами являются сотрудники кредитной организации, которым инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой). Об этом сообщает региональная прокуратура.

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«Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что с апреля 2014 по декабрь 2020 года сотрудницы одного из банков, работавшие в разное время на должностях от операциониста до начальника отдела регионального операционного офиса, похитили со счетов банка в составе ОПГ более 114 млн руб. Для этого со счетов граждан снимались деньги и на клиентов банка оформлялись фиктивные кредитные договоры.

Таким способом всего было оформлено 24 кредита. Это позволило похитили деньги 90 вкладчиков банка.

Одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Также были арестованы недвижимость и транспорт обвиняемых на общую сумму свыше 5,8 млн руб.

Ранее в Самаре суд вынес приговор бывшему первому заместителю правления АО АКБ «Газбанк» Владимиру Семину, он признан виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, в 2017 году, за год до отзыва лицензии у Газбанка, топ-менеджер выдал семь кредитов на общую сумму около 900 млн руб. компаниям, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Первого заместителя правления осудили вторым».

Георгий Портнов