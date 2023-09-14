Первого заместителя правления осудили вторым

В Самаре суд вынес приговор бывшему первому заместителю правления АО АКБ «Газбанк» Владимиру Семину, он признан виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, в 2017 году, за год до отзыва лицензии у Газбанка, топ-менеджер выдал семь кредитов на общую сумму около 900 млн руб. компаниям, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность. Деньги, как установило следствие, Владимир Семин похитил вместе с «неустановленными следствием лицами». Несколько лет назад суд вынес обвинительный приговор другому топ-менеджеру Газбанка — бывшему исполняющему обязанности председателя правления Михаилу Липовецкому, но тот получил условный срок.
Суд установил, что около 900 млн рублей были похищены из Газбанка
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ленинский районный суд Самары признал бывшего первого заместителя правления АО АКБ «Газбанк» виновным в мошенничестве, выразившемся в хищении чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Должность первого заместителя правления в Газбанке занимал Владимир Семин.
• АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк основан Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ), бывшим депутатом Самарской губернской думы Олегом Дьяченко (умер в 2017 году) и экс-депутатом той же думы, сенатором Совета Федерации от представительного органа Самарской области Андреем Кисловым. По данным Banki.ru, в списке акционеров организации присутствуют граждане Швейцарии.
Как установили следователи и суд, в 2017 году топ-менеджер заключил семь фиктивных кредитных договоров с организациями, которые не вели «фактическую хозяйственную деятельность». Общая сумма выданных кредитов составила около 900 млн руб. Эти деньги Владимир Семин, по данным следствия, похитил совместно с «неустановленными следствием лицами».
• ЦБ РФ отозвал у Газбанка лицензию в марте 2018 года. Как сообщил регулятор, банк скрывал свое финансовое состояние и многократно нарушал акты Банка России, изданные в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». В том же году организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Сумма требований кредиторов банка превысила 20 млрд руб. По данным на сайте АСВ (конкурсный управляющий)13,5 млрд руб. возвращено кредиторам.
Об уголовных делах против Владимира Семина и бывшего председателя правления Газбанка Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно летом 2020 года. Председатель правления, по версии следствия, в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров с физлицами и два — с юрлицами. Позже около 409,8 млн руб. заемных средств не было возвращено банку.
Осенью того же года уголовное дело в отношении Михаила Липовецкого поступило в Ленинский районный суд. В ноябре 2020 года суд признал экс-председателя правления виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к полутора годам лишения свободы условно. Подсудимый, как сказано в опубликованном на сайте суда приговоре, полностью признал вину. В 2021 году, после повторного рассмотрения дела, суд вынес Липовецкому аналогичный приговор.
Владимиру Семину райсуд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Агентством по страхованию вкладов подан иск о взыскании причиненного ущерба.