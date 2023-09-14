Первого заместителя правления осудили вторым

В Самаре суд вынес приговор бывшему первому заместителю правления АО АКБ «Газбанк» Владимиру Семину, он признан виновным в мошенничестве. Как выяснили следователи, в 2017 году, за год до отзыва лицензии у Газбанка, топ-менеджер выдал семь кредитов на общую сумму около 900 млн руб. компаниям, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность. Деньги, как установило следствие, Владимир Семин похитил вместе с «неустановленными следствием лицами». Несколько лет назад суд вынес обвинительный приговор другому топ-менеджеру Газбанка — бывшему исполняющему обязанности председателя правления Михаилу Липовецкому, но тот получил условный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд установил, что около 900 млн рублей были похищены из Газбанка

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Суд установил, что около 900 млн рублей были похищены из Газбанка

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Самары признал бывшего первого заместителя правления АО АКБ «Газбанк» виновным в мошенничестве, выразившемся в хищении чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Должность первого заместителя правления в Газбанке занимал Владимир Семин.

• АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк основан Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ), бывшим депутатом Самарской губернской думы Олегом Дьяченко (умер в 2017 году) и экс-депутатом той же думы, сенатором Совета Федерации от представительного органа Самарской области Андреем Кисловым. По данным Banki.ru, в списке акционеров организации присутствуют граждане Швейцарии.

Как установили следователи и суд, в 2017 году топ-менеджер заключил семь фиктивных кредитных договоров с организациями, которые не вели «фактическую хозяйственную деятельность». Общая сумма выданных кредитов составила около 900 млн руб. Эти деньги Владимир Семин, по данным следствия, похитил совместно с «неустановленными следствием ­лицами».

• ЦБ РФ отозвал у Газбанка лицензию в марте 2018 года. Как сообщил регулятор, банк скрывал свое финансовое состояние и многократно нарушал акты Банка России, изданные в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». В том же году организацию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Сумма требований кредиторов банка превысила 20 млрд руб. По данным на сайте АСВ (конкурсный управляющий)13,5 млрд руб. возвращено кредиторам.

Об уголовных делах против Владимира Семина и бывшего председателя правления Газбанка Михаила Липовецкого (ч. 1 ст. 201 УК РФ, злоупотребление полномочиями) стало известно летом 2020 года. Председатель правления, по версии следствия, в 2016 и 2017 годах заключил пять заведомо невыгодных кредитных договоров с физлицами и два — с юрлицами. Позже около 409,8 млн руб. заемных средств не было возвращено банку.

Осенью того же года уголовное дело в отношении Михаила Липовецкого поступило в Ленинский районный суд. В ноябре 2020 года суд признал экс-председателя правления виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к полутора годам лишения свободы условно. Подсудимый, как сказано в опубликованном на сайте суда приговоре, полностью признал вину. В 2021 году, после повторного рассмотрения дела, суд вынес Липовецкому аналогичный приговор.

Владимиру Семину райсуд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Агентством по страхованию вкладов подан иск о взыскании причиненного ущерба.

Сабрина Самедова