Почти 200 нововоронежцев приняли участие в «Забеге атомных городов»

В Нововоронеже Воронежской области в пятый раз состоялся «Забег атомных городов», который ежегодно в сентябре проходит в городах расположения предприятий атомной промышленности.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Участие в спортивном мероприятии приняли 190 нововоронежцев. Оно объединило любителей здорового образа жизни - сотрудников городских организаций и предприятий, в том числе Нововоронежской АЭС, ветеранов-атомщиков, студентов Нововоронежского политехнического института, жителей города.

Самой младшей участнице забега – чуть больше года, самом «возрастному» бегуну – 77 лет. Некоторые участники к мероприятию подошли творчески и с юмором, пробежав дистанцию в костюме супергероя.

Программа мероприятия включала забеги мужчин и женщин в разных возрастных категориях. Легкоатлетов ожидала символичная дистанция – 2023 метра, которая ежегодно увеличивается на один метр. В общей сложности состоялось 11 забегов.

Памятные медали и футболки получили все участники забега, преодолевшие дистанцию. Победителей наградили дипломами, призами и юбилейными значками в честь 60-летия профкома НВ АЭС.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

«В забеге могут принять участие все желающие, это объединяющее наших людей мероприятие. Забег стал настоящим спортивным праздником для всех нас. Мы поддерживаем проведение соревнований и развитие доступной спортивной инфраструктуры, благодаря чему в городе жители приобщаются к спорту, активному и здоровому образу жизни», - сказал председатель профсоюзной организации НВ АЭС Юрий Бабенко.

«Мы – ветераны, всегда участвуем в таких замечательных мероприятиях. Несмотря на то, что мы уже давно вышли на пенсию, мы активно проводим время. Для нас забег – повод встретиться друг с другом, а также пообщаться с молодежью», - сказал ветеран-атомщик Василий Гализин.

«Забег атомных городов-2023» прошел при поддержке администрации и профсоюза Нововоронежской АЭС на стадионе «Старт», построенном в рамках соглашения между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».