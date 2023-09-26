Лже-массажисты обманули нижегородца на 350 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как местного жителя обманули при оказании массажных услуг.

По данным полиции, 22-летний нижегородец нашел в интернете сайт по оказанию массажных услуг. Он позвонил по указанному на сайте номеру, чтобы договориться о встрече. Администратор салона сообщил, что за услуги необходимо внести предоплату и страховку. Позже сотрудники салона перезвонили молодому человеку, сообщили, что оплата не прошла и попросили повторить операцию. Так они сделали несколько раз. За это время мужчина успел перевести «массажистам» почти 350 тыс. руб., после чего они перестали выходить на связь.

Поняв, что его обманули, мужчина написал заявление в полицию. Мошенникам в случае поимки может грозить до шести лет лишения свободы.

Андрей Репин