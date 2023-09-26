На фоне роста заболеваемости COVID-19 краевой Минздрав разворачивает новые койки

За неделю (c 18 по 25 сентября) в Пермском крае выявлено 456 случаев заражения COVID-19, против 296 случаев неделей ранее (прирост — 53%), свидетельствуют данные оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За неделю в больницу было госпитализировано 60 человек (52 — неделей ранее). Число умерших — один — не изменилось. Число выздоровевших за неделю составило 356 человек (90 — неделей ранее).

Напомним, по всей стране фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю (с 18 по 24 сентября) заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22,3% по сравнению с неделей ранее. Всего за семь дней было выявлено 14 435 случаев заболевания. Умерли 24 человека.

В регионе развернуто 70 «коронавирусных» коек, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом Минздраве. Неделей ранее их было 50.