На фоне роста заболеваемости COVID-19 краевой Минздрав разворачивает новые койки
За неделю (c 18 по 25 сентября) в Пермском крае выявлено 456 случаев заражения COVID-19, против 296 случаев неделей ранее (прирост — 53%), свидетельствуют данные оперштаба.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
За неделю в больницу было госпитализировано 60 человек (52 — неделей ранее). Число умерших — один — не изменилось. Число выздоровевших за неделю составило 356 человек (90 — неделей ранее).
Напомним, по всей стране фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю (с 18 по 24 сентября) заболеваемость COVID-19 в России выросла на 22,3% по сравнению с неделей ранее. Всего за семь дней было выявлено 14 435 случаев заболевания. Умерли 24 человека.
В регионе развернуто 70 «коронавирусных» коек, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом Минздраве. Неделей ранее их было 50.