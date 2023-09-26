В Ершове Саратовской области на судебных приставов завели два уголовных дела

Ершовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области завел уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении сотрудников местного РОСП ГУ ФССП, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, подозреваемые внесли в табель учета ложные сведения об отработанных виновными в административных правонарушениях обязательных работах. Таким образом окончили 18 исполнительных производств.

Ранее в отношении тех же приставов в СКР завели дело о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), его объединили с новым в одно производство. Подозреваемые — одни и те же люди. Кто именно, не уточняется.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства.

Дарья Васенина

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