На голосовании за «Культурную столицу года» пропали 22 тысячи голосов за Самару

На голосовании за «Культурную столицу года» Самару поддержали свыше 187 тыс. человек. Однако 15 сентября число голосов за город сократилось на 22 тыс. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Для того, чтобы разобраться в ситуации в оргкомитет конкурса было направлено официальное письмо. Надеюсь, что оргкомитет не оставит эту ситуацию без внимания и поможет разобраться в случившемся»,— говорится в сообщении.

Федеральный конкурс «Культурная столица года» начал проводиться в текущем году. Оргкомитет решил, что каждый год эксперты будут присуждать почетное звание одному из городов страны.

Решение принимается по итогам голосования. Оно уже завершилось. Самара уступила Нижнему Новгороду.

Георгий Портнов