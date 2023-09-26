Геймеры Ростовской области потратили 3,9 млрд рублей на видеоигры с начала года

С января по август 2023 года в Ростовской области геймеры потратили на покупку видеоигр 3,9 млрд руб., подсчитали аналитики онлайн-школы геймдева XYZ School (входит в Ultimate Education). В рамках исследования рынка специалисты провели опрос среди любителей видеоигр по всей России.

Около 34% опрошенных геймеров комбинируют покупки игр через официальные каналы и посредников. Еще 39% покупают игры только через официальные каналы, а 9% — только у посредников. Также 18% респондентов ищут пиратские версии игр.

Согласно прогнозу аналитиков, к концу текущего года расходы донских геймеров на покупку игр увеличатся до 4,9 млрд руб.

Анастасия Назарова