«Дюртюлимелиоводстрой» оштрафовано за нарушение экологического законодательства

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в федеральную ГК «Мехуборка») по инициативе прокуратуры Межгорья оштрафовано на 255 тыс. руб. за повторное в течение года несоблюдение требований охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления (ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что предприятие не соблюдало утвержденный график вывоза отходов с территории контейнерных площадок в Межгорье и своевременно не проводило очистку мусорных баков от ТКО.

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» с 2019 года обслуживало территориальную зону №2, в которую входят Агидель, Нефтекамск, а также Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Бирский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский и Янаульский районы.

В начале июля «Дюртюлимелиоводстрой» оштрафовали на 250 тыс. руб. за невывоз мусора в Межгорье. 17 июля министерство природопользования и экологии Башкирии лишило компанию статуса регоператора и подписало соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в зоне №2 с ООО «РО “Эко-сити”». Ранее глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», который не выполняет свои обязательства.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте