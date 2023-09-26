Депутаты согласовали четыре кандидатуры на должность вице-премьеров Удмуртии

Депутаты госсовета Удмуртии согласовали Тимура Меджитова и Наталью Тойкину для назначения на должность вице-премьеров. За их кандидатуры проголосовали 44 и 42 депутата соответственно. Данное решение принято на заседании республиканского парламента, которое состоялось 26 сентября. Кандидатуру Ольги Абрамавой также согласовали на должность первого заместителя председателя правительства. Данное решение поддержали 47 депутатов из 49. Константина Сунцова также рекомендовали на пост постоянного представителя главы республики при президенте России — заместителя председателя правительства. «За» проголосовали 42 депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кандидатуры представил глава Удмуртии Александр Бречалов. Так, по словам руководителя республики, на новом посту Тимур Меджитов будет курировать вопросы цифровизации и спорта, в том числе смежных отраслей — фиджитал спорта. «Что касается спорта — это прямо скажем новое направление. Однако сейчас сфере спорта требуется серьезная системная поддержка, в том числе распространение опыта управления объектами МФЦ на учреждения спорта, внедрение качественного клиентского сервиса»,— рассказал глава региона.

Константину Сунцову, кандидатуру которого назначили на пост постоянного представителя главы республики при президенте России — заместителя председателя правительства, предстоит развивать экономическую зону Ижевск и заниматься привлечением инвестиций. «Работа проведена фундаментальная, системная. Сейчас, как представителю в Москве при президенте, ему предстоят новые вызовы»,— отметил господин Бречалов.

Как рассказал глава Удмуртии, в должности и.о. первого заместителя председателя правительства региона Ольга Абрамова с июля курирует весь экономический блок, а ее задача на посту — перезагрузить экономику городов и районов республики. Отметим, что госпожа Абрамова также ведет отрасль АПК.

Наталья Тойкина, прежде возглавлявшая комитет по делам архивов при правительстве Удмуртии, в новой должности будет отвечать за архивы, ЗАГС, агентство по госохране памятников. «Функционал существенно расширится, все направления можно будет назвать смежными»,— пояснил руководитель республики.

Отметим, что с учетом назначения в структуре общее количество заместителей председателя правительства Удмуртии не изменится. В правительстве предусмотрено девять постов вице-премьеров, из них в настоящее время заняты семь.