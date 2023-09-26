«В безразличии игроков упрекнуть было трудно»

Девятый тур Российской премьер-лиги завершился матчем двух слабейших команд турнира. Воронежский «Факел», занимающий последнее место в таблице, на своем поле уступил «Рубину» (0:1) и стал главным претендентом на вылет из РПЛ. Клуб из Казани после победы поднялся на 12-ю строчку. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что без денег навязать борьбу в высшей лиге у команд не выйдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Факел» Воронеж Фото: ФК «Факел» Воронеж

Обычно все внимание поклонников футбола приковано к верхней части турнирной таблицы, там, где идет борьба за чемпионство, а аутсайдеры, ну что о них говорить?

С одной стороны, все верно, но так было в прошлом сезоне. Сейчас уж, простите за этот термин, «пассажиров» в РПЛ нет. Но тут стоит сказать о деньгах. Все-таки «Факел» — самая бедная команда турнира. Суммарная стоимость игроков здесь — чуть выше €10 млн. «Рубин» значительно богаче, цена футболистов в клубе почти втрое выше. И даже в матче с «Зенитом» казанцы показывали приличную игру.

Возможно, именно поэтому главный тренер Рашид Рахимов уверено говорит, что его команда занимает не свое место в таблице:

«Я считаю, что по игре мы находимся не на том месте, на котором должны, и сама команда это чувствует. Важно, чтобы они были уверены в себе и вот эту уверенность не теряли».

Но деньги деньгами, а футбол футболом. В РПЛ есть примеры, когда клуб с небольшим бюджетом дает результат. Например, «Пари НН» Сергея Юрана, где стоимость игроков всего €15 млн, идет на седьмом месте. Не говоря уже о «Крыльях Советов», которые расположились на втором месте, опережая «Зенит». Между тем общая оценка футболистов в самарской команде — около €30 млн.

А вот «Факел» в этом сезоне пока без подвигов, хотя поддержка на домашних матчах у команды всегда сумасшедшая. Воронеж сейчас — один из немногих городов, где введение Fan ID вообще не повлияло на посещаемость. Стадион тут постоянно полный.

Даже когда игра проходила в понедельник, на трибунах собрались около 12 тыс. человек. Фанаты «Факела» приготовили громадный баннер, который встречал игроков. Надпись гласила: «Воронеж простит все, кроме безличия».

И в безразличии игроков упрекнуть было трудно. Они старались, но исход сложного вязкого матча решил единственный гол, который забил аргентинец из Казани Валентин Вада.

Эта победа позволила «Рубину» из самого «подвала» турнирной таблицы взлететь сразу на 12-е место, а «Факел» остался на последней строчке.

Вместе с тем, если учесть, что Воронеж забил всего пять мячей в девяти матчах чемпионата (и даже смена тренера команде не помогла), то команда становится одним из главных претендентов на вылет из РПЛ.

Что же касается борьбы за чемпионство, то здесь пока, кроме «Зенита», называют «Краснодар». Правда, всерьез рассуждать о титуле южан можно будет только ближе к зиме, считает футбольный эксперт Игорь Шалимов.

«Зимняя пауза очень длинная. У тебя месяц отпуска, потом два — подготовки, затем открывается трансферное окно. Надо решать, каких игроков взять, а кто уйдет. Но, мне кажется, если они будут вровень с "Зенитом" идти до зимы, тогда шансы у них будут».

Сейчас же можно лишь констатировать, что «Краснодар» на первой строчке в таблице и на третьем месте — по финансированию. Если говорить о деньгах, то «Зенит» тут вне конкуренции. Стоимость игроков действующего чемпиона превышает €150 млн. На второй позиции «Спартак» — чуть больше €100 млн, а у «Краснодара» — около €80 млн.

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