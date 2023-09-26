Пензенский бизнес-омбудсмен приглашает предпринимателей на встречу

Завтра, 27 сентября, уполномоченный по защите прав предпринимателей Пензенской области Михаил Лисин проведет личный прием бизнесменов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Омбудсмен встретится с представителями предпринимательского сообщества в 10 утра в приемной Президента РФ в Пензенской области по адресу ул. Московская, 110.

Бизнесмены могут записаться на прием к господину Лисину по телефону: +7 (8412) 45-83-30 или по электронной почте: penza-upp@mail.ru. Также сообщить о намерении прийти можно через сайт пензенского кабинета министров — раздел «Обращения граждан».

Дарья Васенина

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