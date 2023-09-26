В Анапе пенсионерка получила условный срок за попытку поджога офиса Сбербанка

Анапский городской суд признал 61-летнюю местную жительницу виновной в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Пенсионерке назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. По данным сайта суда, подсудимой является Ольга Шаклеина.

Приговором установлено, что утром 6 марта 2023 года женщина пришла в отделение ПАО «Сбербанк» в Анапе, зашла в туалет и разлила на полу принесенную с собой легковоспламеняющуюся жидкость. После этого пенсионерка с помощью зажигалки подожгла горючую жидкость и попыталась скрыться. Пожара в здании удалось избежать, так как сотрудники банка быстро ликвидировали горение.

Подсудимая полностью признала вину и ходатайствовала о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. О причинах, толкнувших женщину на попытку совершения поджога, в суде не сообщают. При вынесении приговора суда учел данные о личности подсудимой и ее признание вины.

Анна Перова, Краснодар