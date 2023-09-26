Обвиняемый в убийстве аниматоров оказался соучастником еще одного убийства

В ходе расследования дела об убийстве организаторов праздничных мероприятий Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко следствие выявило еще один криминальный эпизод с участием одного из возможных участников убийства, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. В 2013 году в Ейском районе Кубани один из злоумышленников убил своего знакомого и спрятал труп.

По данным следствия, после совершения убийства преступник с помощью двоих сообщников сбросил на тело ствол дерева, чтобы имитировать несчастный случай. Затем труп перевезли в соседний район и закопали в лесополосе. Место захоронения погибшего обнаружено только сейчас.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 28 апреля текущего года аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской, где проводили мероприятие, домой в Усть-Лабинск. В районе станицы Березанской на трассе М4 «Дон» они остановили автомобиль из-за поломки, в этот момент на них напали местные жители Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. Бандиты отобрали у потерпевших деньги и банковские карты, после чего убили обоих, а трупы спрятали. В момент убийства предполагаемый главарь группы Кеворкьян должен был отбывать 18-летний срок за создание банды, разбойные нападения и вымогательство.

Анна Перова, Краснодар