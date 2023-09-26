В строительство новых гостиниц в Железноводске инвесторы вложат 35 млрд рублей

В строительство гостиниц и санаториев на территории Железноводска 10 инвесторов готовы вложить 35 млрд руб., сообщила пресс-служба администрации курортного города.

Пока не уточняется какие конкретно проекты предполагается реализовать в Железноводске.

«Строительство новых объектов даст возможность существенно увеличить внутренний туризм в среднем ценовом сегменте и выше. Более 10 инвесторов — это рекорд для нашего города-курорта, но не предел»,— цитирует пресс-служба администрации слова главы города Евгения Бакулина.

Анастасия Назарова