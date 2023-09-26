С круглой суммой на ремне

За долги «Почты России» заплатят не только частный бизнес, но и клиенты маркетплейсов. Так считают опрошенные “Ъ FM” участники рынка интернет-торговли. Они называют сомнительными планы властей ввести инфраструктурный платеж для площадок, чтобы погасить убытки госкомпании. С такой идеей еще в мае выступила сама «Почта России». Теперь же глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил, что такой вариант рассматривается. Предполагается, что торговые площадки с годовой выручкой от 1 млрд руб. должны будут платить 0,5% от квартального оборота. К чему это может привести? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как заметила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, финансовая дыра в бюджете «Почты России» «растет и растет». Это при том, что власти одобрили множество инициатив, например, продажу продуктов и алкоголя в отделениях. Но, видимо, остается только привлекать правоохранителей с проверкой, заключила госпожа Матвиенко.

В «Почте России», в свою очередь, заверили, что за последние полгода почти в три раза сократили убыток. И, как подсчитал для “Ъ FM” партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков, если еще в прошлом году компания ушла в минус на 27 млрд руб. по Российским стандартам бухгалтерского учета, то уже в этом убыток может сократиться до 12 млрд руб.

Вместе с тем сборами с частного бизнеса такую сумму не покроешь, подчеркнул господин Новиков: «Чистыми маркетплейсами выступает всего лишь несколько компаний, и прежде всего это Wildberries.

Компания за шесть месяцев показала оборот в 1,2 трлн руб. Если это сопоставить с результатами по году, то в принципе сумма налога могла бы составить 3 млрд руб.

У Ozon, например, этот показатель был бы на уровне 1,5 млрд руб. "Яндекс" может внести в копилку порядка 1,2 млрд руб. "Сбермегамаркет" — около 125 млн руб.».

Покрыть долги «Почты России» можно было бы и с помощью бюджетных дотаций. Но глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал более реальным вариант именно со сборами с бизнеса.

Правда, параметры этих платежей еще нужно определить, да и сама госкомпания должна дать некие гарантии игрокам рынка. “Ъ FM” направлял запросы крупнейшим маркетплейсам страны. Но они от комментариев воздержались.

Позицию рынка озвучил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: «Для того чтобы обеспечить сбор, бизнес должен больше заработать, переложив это в цену своих услуг.

Вся работа интернет-компании, как правило, строится на агентской модели. Соответственно, ей придется увеличить комиссионное вознаграждение за агентские услуги.

Поставщику для того, чтобы платить больше, придется обозначить большую стоимость товара. В итоге покупатель заплатит в среднем на 3% больше в зависимости от товарной категории».

Сами игроки рынка говорят, что вместо сборов «Почта России» могла бы наращивать партнерство с частными площадками. Тем более за последний год госкомпания объявила о коллаборации, например, с Ozon и «Яндекс.Маркетом». Но от идеи со сборами пока никто не отказывается.

Вместе с тем непонятно, почему за убытки госкомпании должен платить бизнес, говорит предприниматель Юрий Цыркунов, который продает на маркетплейсе товары для рыбалки и туризма:

«Все площадки перекладывают эти расходы на нас, продавцов, хотя, казалось бы, куда больше? Уже нет смысла большого находиться на маркетплейсах. Я имею в виду крупногабаритный товар отечественного производства, в котором нет бешенной накрутки как на какой-нибудь низкокачественную дешевую продукцию или аксессуары.

Вообще не понимаю, как "Почта России" связана с маркетплейсами и с нами, конечными продавцами?»

Этот вопрос задают почти все собеседники “Ъ FM”. В самой «Почте России» говорят, что ее главная проблема — неконкурентные условия, в которых оказались 27 тыс. отделений, расположенных в отдаленных населенных пунктах.

Сократить их число и снизить издержки компания не может из-за социальных обязательств. Маркетплейсы же, напротив, планируют увеличивать число пунктов выдачи заказов.

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