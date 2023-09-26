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Избраны вице-спикеры городской думы Ульяновска

Петр Столяров стал заместителем председателя ульяновской городской думы – председателем комитета по градостроительству, дорожному хозяйству и транспорту. Решение по итогам голосования приняли парламентарии муниципального парламента на заседании во вторник, 26 сентября.

Фото: УГД - фото пр-службы УГД

Фото: УГД - фото пр-службы УГД

Кроме того, в этот же день заместителем председателя ульяновской городской думы – председателем комитету по образованию, культуре и спорту был избран Дмитрий Кочкарев. За новых вице-спикеров городской думы депутаты муниципального парламента проголосовали единогласно (25 голосов «за»).

Георгий Портнов

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