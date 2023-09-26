Перевозки «грузовым экспрессом» на СКЖД выросли на 21% с января по август

За первые восемь месяцев текущего года в рамках услугу «грузовой экспресс» по Северо-Кавказской железной дороге было отправлено 335 тыс. т различных грузов, что на 21% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

С января по август со станций отправлено около 200 «экспрессов». В контейнерах перевозили промтовары, продовольствие, продукты перемола, бумагу, автомобили, комбикорм, сахар, цемент, металлоконструкции, лес. География перевозок охватила практически всю страну — от Новороссийска до Находки.

В СКЖД пояснили, что услуга «грузовой экспресс» позволяет сократить время нахождения груза в дороге за счет проследования участка пути по специально разработанному расписанию.

Анастасия Назарова