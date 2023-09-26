Более 40% россиян столкнулись с нехваткой сердечно-сосудистых лекарств

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 2023 году с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 35,8% льготников не получали положенные лекарства по независящим от них причинам. 53% из-за трудностей с получением рецепта пришлось покупать препараты, которые должны предоставляться им бесплатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как показало исследование, в нынешнем году пациенты с ССЗ испытывают меньше проблем с доступностью медпомощи и терапии, чем в 2022-м, но показатели пока не вернулись на уровень 2021 года. По данным ВПС, 35,8% льготников не получили положенные им бесплатные лекарства для лечения ССЗ. В Росздравнадзоре заверили «Ъ», что жалоб от «сердечно-сосудистых» пациентов на отказ в получении бесплатных лекарств в последнее время нет.

ВСП и центр «Социальная механика» изучили доступность терапии ССЗ в России в 2023 году. С 19 июня по 10 июля они опросили 1014 пациентов из 78 регионов, в том числе 226 человек, в последние два года перенесших инфаркт миокарда.

Подробности — в материале «Ъ» «Пациенты приняли близко к сердцу».