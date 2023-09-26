Дефицит бюджета Удмуртии вырос до 5,6% после внесения изменений

В бюджет Удмуртии на 2023 год в четвертый раз внесли изменения. В частности, доходную часть увеличили на 1,13 млрд руб. до 104,2 млрд руб., расходную — 108,3 млрд руб. (рост — 4,44 млрд руб.) Таким образом, дефицит бюджета вырос с 814 млн руб. до 4,12 млрд руб., что составляет 5,6% от объема доходов. Поправки в документ приняли депутаты госсовета Удмуртии сегодня, 26 сентября, на очередной сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно документу, 2,17 млрд руб. в графе расходов зарезервируют для обеспечения финансирования социально-значимых расходов, на ремонт объектов дорожного хозяйства — 1,08 млрд руб. Еще 757,6 млн руб. направят на обеспечение социальных выплат, 145 млн руб. составит дотация на стимулировании муниципальных образований, еще 100 млн руб. — на обслуживание госдолга. В качестве субсидии транспортным организациям направят 23 млн руб. для льготного проезда отдельных категорий граждан.

Основным источником финансирования дефицита бюджета станут займы от кредитных организаций. Так, 2,68 млрд руб. планируют получить в качестве коммерческого кредита, в том числе и для погашения бюджетных займов. 131,7 млн руб. будут профинансированы за счет бюджетного кредита Еще 497 млн руб. составил остаток средств на счетах бюджета на 1 января 2023 года.

Отметим, что фракция КПРФ в госсовете заявила, что проголосуют против внесения изменений в бюджет, так как они влекут увеличение госдолга.