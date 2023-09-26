Учащихся школы №88 в Ижевске освободили от занятий в годовщину стрельбы

В столице Удмуртии сегодня, 26 сентября, освободили от занятий учащихся школы №88. Данное решение принято в память о трагедии, произошедшей в учреждении год назад. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в этот день учащихся направили на различные мероприятия.

В частности, школьники младших классов посетят спектакль «Давай уедем в Уналашку», ребята 6-8 классов посмотрят фильм «Вызов» в одном из кинотеатров. Для подростков 9-11 классов пройдут профориентационные занятия в УдГУ.

В Михаило-Архангельском кафедральном соборе и Соборе Святой Троицы в память о погибших прошла поминальная служба. Их посетили родственники погибших и пострадавших, жители города, а также заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова и глава Ижевска Дмитрий Чистяков. Они вознесли молитвы об упокоении душ усопших и исцелении сердечных ран тех, кто потерял своих близких.