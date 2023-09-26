Заявления о зачислении в первый класс на госуслугах подали 20 тысяч нижегородцев

Более 20 тыс. нижегородцев в 2023 году подали заявления о зачислении детей в первый класс через портал госуслуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, запись шла в две волны. С 20 марта по 30 июня — в школы по месту прописки. В этот период через госуслуги было подано почти 15,3 тыс. заявлений. Вторая волна прошла с 6 июля по 5 сентября. В это время можно было подать заявление в любую школу независимо от места проживания, но только туда, где остались места. Каждый родитель мог подать несколько заявлений. Всего во вторую волну было подано более 4,9 тыс. заявлений.

Всего через госуслуги и очно было подано 56,4 тыс. заявлений, на основании которых в первый класс были зачислены 43,47 тыс. учеников.

Андрей Репин