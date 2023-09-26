СМИ: преподавателям ПГНИУ задерживают зарплату

Со многими преподавателями Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) до сих пор не заключены трудовые договоры, а также им задерживают заработную плату. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на источники в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По словам одного из источников в вузе, аванс, который должен был прийти 20 сентября, как это было в прошлом году, в назначенную дату не пришел. На сайте вуза в разделе “Приказы” мы нашли документ “О сроках выплаты заработной платы за первую половину сентября 2023 года”. Приказ подписан и. о. ректора Игорем Германовым в день выплаты зарплаты, 20 сентября. Согласно документу, выплатить зарплату за первую половину сентября в этом году должны не позднее 25 сентября 2023 года»,— сообщает знакомый источник 59.RU. По словам собеседника, 20 сентября аванс не получили около 200 сотрудников университета, в прокуратуру Пермского края уже написали жалобу на ПГНИУ.

Другой источник в вузе рассказал, что некоторым сотрудникам вуза аванс пришел не в полном объеме. В университете объясняют это письмом Минфина. В нем якобы сказано, что именно с аванса сотрудники должны платить налоги. При этом в профсоюзе ПГНИУ, по словам собеседника, опровергают эту информацию.

«Заработная плата сотрудникам, с которыми трудовые договоры были заключены в сентябре 2023 года, выплачивается в соответствии с коллективным договором до 5 октября. Университет заключил договоры со всеми преподавателями, которые своевременно предоставили необходимый пакет документов. В настоящее время происходит корректировка нагрузки и трудовых договоров отдельных преподавателей в связи с перераспределением учебных дисциплин»,— рассказали в пресс-службе вуза.