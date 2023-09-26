В межвузовском кампусе в Уфе создадут центр фотоники, наноцентр и нанофаб

В межвузовском кампусе в Уфе планируют разместить центр фотоники, наноцентр и нанофаб для разработки собственных гринфилд-проектов, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на ректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Вадима Захарова.

Среди объектов второй очереди студенческого кампуса, которые построят в 2025 году, будут общественно-деловые локации, учебно-аудиторный и лабораторный фонды, где планируется разместить центр фотоники, наноцентр и нанофаб и разрабатывать собственные технологические гринфилд-проекты. Также в ходе второй очереди построят один из крупных геномных центров страны, включающий в себя десять генетических лабораторий, где будут проводиться исследования мирового уровня.

Кроме этого, в кампусе будет также создан центр спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта. Вхождение Уфимского университета в Межвузовский студенческий кампус обеспечит ввод более 11 тыс. кв. м дополнительных научно-образовательных пространств и решит проблему обеспечения общежитиями более 1,6 тыс. студентов и молодых ученых.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце 2022 года правительство Башкирии заключило концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ с федеральной девелоперской группой «Эталон» (входит в АФК «Система»). Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте