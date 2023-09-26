Красноярский депутат раскритиковал главу Чечни за видео с избиением задержанного

Депутат законодательного собрания Красноярского края – член «Единой России» Алексей Кулеш назвал видео, опубликованное руководителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, «жутким». «Жуткое не тем, что в СИЗО избивают заключенного - мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути ребенок, но с недетской жестокостью. Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует. Задайте себе вопрос: можно ли представить, что такое видео со своим сыном разместит (с таким же комментарием) глава любого другого региона России?», - написал Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором молодой парень бьет другого мужчину. В подписи к видео отмечается, что в сети все еще спорят, избивал ли сын Рамзана Кадырова Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал», — написал глава Чечни. Бывший адвокат Никиты Журавеля отказался подтверждать личность избитого на видео мужчины.

«Конечно, я понимаю, что это видео своеобразная "тепловая ракета" для увода фокуса внимания. Но и документ эпохи, конечно. Все же надеюсь, что СК РФ не оставит без внимания этот вопиющий факт нарушения законов Российской Федерации», - написал Алексей Кулеш.

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Лолита Белова