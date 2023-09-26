Росморпорт выделит на ремонт парома «Балтийск» еще 183 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс по выбору подрядчика для выполнения работ по доковому ремонту парома «Балтийск». Начальная (максимальная) цена контракта составит 183,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в рамках ремонта судна необходимо будет заменить металл наружной обшивки корпуса, палуб и переборок, произвести дефектацию элементов корпуса вместе с окраской, зачистить кингстонные ящики и обновить изношенные резиновые уплотнения кормового закрытия. Все работы нужно успеть закончить до конца марта 2024 года.

Заявки на конкурс принимаются до 9 октября, его итоги подведут 20 октября.

Паром «Балтийск» обслуживает линию «Усть-Луга — Калининград». Это будет уже третий по счету ремонт судна в текущем году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Росморпорт нашел подрядчиков для выполнения работ по ремонту механической и электрической частей парома «Балтийск». Два контракта на общую сумму 263,4 млн рублей будут подписаны с компаниями ООО «Галеон» и ООО «Морена ДВС».

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