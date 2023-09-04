Росморпорт нашел подрядчиков для ремонта парома «Балтийск»

ФГУП «Росморпорт» определил подрядчиков для выполнения работ по ремонту механической и электрической частей парома «Балтийск». Два контракта на общую сумму 263,4 млн рублей будут подписаны с компаниями ООО «Галеон» и ООО «Морена ДВС», сообщает портал АБН.

Согласно техзаданию, ремонтные работы затронут главный двигатель, валогенератор, дизель-генератор, сепараторы, воздушные компрессоры, электродвигатели и т.д. Завершить ремонт необходимо до конца февраля 2024 года года.

ООО «Галеон» зарегистрировано в Мурманске в 2016 году. За прошлый год компания отчиталась о выручке около 255 млн рублей при чистой прибыли 1,5 млн руб. ООО «Морена-ДВС» создано в 2005 году в Петербурге. Выручка компании в 2022 году, по данным базы СПАРК, составила 50 млн руб., чистая прибыль — более 600 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовой паром «Балтийск», курсирующий между Калининградской областью, Петербургом и Усть-Лугой, находится на плановом ремонте с начала 2023 года.

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