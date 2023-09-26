Пенсионерку госпитализировали после ДТП с автобусом в Ижевске

В результате столкновения автобуса «МАЗ» и Volkswagen Tiguan в столице Удмуртии травмы получила 68-летняя пассажирка общественного транспорта. Пожилой женщине потребовалась госпитализация, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

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Напомним, дорожная авария произошла сегодня, 26 сентября, около 8:00 на перекрестке улиц Советская и Удмуртская. 47-летний водитель иномарке при повороте налево не уступил дорогу автобусы, который двигался со встречного направления прямо. На момент пришествия в салоне транспорта находилось около 50-ти пассажиров.