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Пенсионерку госпитализировали после ДТП с автобусом в Ижевске

В результате столкновения автобуса «МАЗ» и Volkswagen Tiguan в столице Удмуртии травмы получила 68-летняя пассажирка общественного транспорта. Пожилой женщине потребовалась госпитализация, сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Напомним, дорожная авария произошла сегодня, 26 сентября, около 8:00 на перекрестке улиц Советская и Удмуртская. 47-летний водитель иномарке при повороте налево не уступил дорогу автобусы, который двигался со встречного направления прямо. На момент пришествия в салоне транспорта находилось около 50-ти пассажиров.

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