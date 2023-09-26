Паркинг возле ЖК «Риверсайд» в Уфе выставили на торги

Арбитражный управляющий компании «Амрита» Олег Севостьянов выставил на продажу недостроенный паркинг площадью 3,2 тыс. кв. м возле ЖК «Риверсайд» на Златоустовской улице в Уфе, а также участок под ним площадью 1,9 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота — 52,5 млн руб.

Торги будут проходить на повышение с шагом 10%. Участники аукциона должны будут внести задаток в размере 20%. Заявки принимаются со 2 октября по 3 ноября, торги состоятся 8 ноября.

Наталья Балыкова

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