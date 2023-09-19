В Петербурге резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За последнюю неделю, с 11 по 17 сентября, в Санкт-Петербурге на 81,6% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что причиной болезни становятся респираторные вирусы — аденовирусы и риновирусы. В управлении также напомнили, что самым эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом является вакцинация. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», в Петербурге с начала сентября от гриппа привились 621 346 человек, в том числе 113 333 детей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте