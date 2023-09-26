Задержана экс-замглавы самарского управления Росимущества

Силовики задержали бывшую заместительницу руководителя Самарского территориального управления Росимущества Алию Ишмуратову и еще трех человек, которых следствие считает ее сообщниками. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Речь идет о фальсификации документов, позволивших злоумышленникам — выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб составил более 170 млн. руб.»,— говорится в сообщении.

Также, по информации парламентария, «уголовное дело было возбуждено по инициативе главы Самарского ТУ Росимущества». Руководитель ведомства не был в курсе ситуации, утверждает Александр Хинштейн.

Ранее депутат Госдумы РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам в Самаре. По информации Александра Хинштейна, «20,7 млн чиновники переплатили компании „ПСК“, подконтрольной небезызвестному Виталию Зайцеву: одному из любимейших подрядчиков самарских властей, получающему многомиллиардные контракты, несмотря на череду скандалов и уголовных дел».

Георгий Портнов