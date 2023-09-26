Депутаты госсовета почтили память погибших в школе №88 в Ижевске минутой молчания

Депутаты госсовета Удмуртии сегодня, 26 сентября, начали очередную сессию республиканского парламента с минуты молчания. Таким образом они почтили память взрослых и детей, погибших при стрельбе в школе №88 в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В рамках сессии выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Ровно год назад в школе №88 произошла трагедия, и сколько бы времени ни прошло, об этом нельзя забывать ни в коем случае. Безопасностью наших детей мы занимаемся постоянно. И речь идет не только о школах и детских сада, это еще и открытые пространства, дорога, улица и проблемы наркомании, которая уносит жизни наших детей. Это большая системная работа во взаимодействии с сообществом»,— рассказал господин Бречалов.

По словам руководителя республики, все организации оснащены системой передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии и видеонаблюдения, а также все объекты с 1 по 3 категорию обеспечены охраной ЧОП. Средства на их работу предусмотрены с 2023 по 2025 года. Во всех организациях также внедрили алгоритмы при угрозах разного рода внештатных ситуаций, а также регулярно проводятся тренировки.

«Достаточно ли этого? Конечно, нет. Несмотря на принятые меры, остается ряд проблем. В их числе контроль пропускные пункты на объектах первой категории, автономные системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт ограждений вокруг объектов. На все эти направления мы постепенно изыскиваем дополнительные средства»,— рассказал Александ Бречалов.

До конца 2023 года планируется оборудовать КПП в 18 образовательных организациях, а системы голосового оповещения при ЧС в 905 объектах. В семи школах Ижевска работы начались: школы №20, 83,87, 70, 93, 32 и 34.