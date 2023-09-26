В Кузбассе экс-глава МУП и бухгалтер пойдут под суд за растрату 12,6 млн рублей

В Кемеровской области экс-директору муниципального унитарного предприятия (МУП) и бывшему бухгалтеру коммерческой организации предъявлены обвинения в растрате имущества на 12,6 млн руб., сообщает СК РФ региона.

Согласно версии следствия, 40-летний фигурант предложил своему знакомому 45-летнему бухгалтеру одной из сбытовых компаний похитить деньги путем фиктивной оплаты работ по договору возмездного оказания услуг. С июля 2016 года по июнь 2021 года обвиняемый составлял акты о якобы оказанных коммерческой фирмой услугах, при этом сообщал директору энергосбытовой организации недостоверные сведения. В свою очередь директор МУП давал бухгалтеру предприятия указание произвести оплату по акту выполненных работ.

На имущество бывшего директора МУП стоимостью 10 млн руб. суд наложил арест. В настоящее время дело передано в суд. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (растрата и пособничество в растрате в особо крупном размере).

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Александр Киселев