СК начал проверку обрушения железнодорожного моста у станции Ланская в Петербурге

СК на транспорте начал проверку обрушение конструкции железнодорожного моста у станции Ланская, сообщили в 26 сентября в пресс-службе ведомства.

Сообщение о том, что на участке железнодорожной станции Ланская в Петербурге произошло обрушение конструкции железнодорожного моста, обломки которого упали на нижепроходящие железнодорожные пути и задели провода, появилось вечером 25 сентября.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что в 20:45 на участке Ланская — Лахта из-за отсутствия питания в контактной сети произошел сбой в движении электропоезда сообщением Санкт-Петербург — Белоостров. Задержка составила порядка одного часа. В 21:40 движение было восстановлено, неполадки устранены.

Во время инцидента никто не пострадал. Ущерб и обстоятельства устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что обрушение на мосту почти на час остановило железнодорожное движение в районе Ланской.

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