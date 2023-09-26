NYT: Финляндия осознала высокую цену членства в НАТО, но не откажется от него

После стремительного присоединения Финляндии к НАТО страна осознала, что процесс полноценной интеграции потребует значительных усилий, пишет The New York Times. Тем не менее финские чиновники и аналитики заявляют, что Финляндия не откажется от этого решения, в том числе потому, что страна соседствует с Россией.

Как отмечает NYT, членство в НАТО долгое время считалось дешевым, но выгодным предложением, учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны. В то же время НАТО применяет довольно серьезные критерии к новым членам, которые включают как определенные расходы на вооруженные силы, так и конкретные требования к вооружению, численности войск и инфраструктуре, определяемым верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами в Европе.

Удовлетворение данным требованиям потребует сложных и дорогостоящих решений от финского правительства и военных чиновников. Им придется «стратегически мыслить за пределами границ Финляндии» и адаптировать силы страны и их возможности к потребностям альянса, пишет NYT.

Несмотря на это, согласно заявлениям финских властей, страна никогда не откажется от намерения «защищать каждый дюйм своей территории», учитывая границу с Россией, протяженность которой составляет почти 1,3 тыс. км. В отличие от многих стран НАТО, граничащих с Россией, Финляндия считает себя способной к самообороне, поэтому не будет просить о ротационном присутствии союзных войск, отмечает издание. «Весь истеблишмент, занимающийся вопросами безопасности и внешней политики, считает, что сейчас такие войска не нужны, но это не категорическое "нет"»,— отмечает эксперт Финского института международных отношений Матти Песу.

По словам директора по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Кууселы, вступление в НАТО потребует значительных изменений не только в оборонной сфере, но и в культурной, политической и правовой отраслях. Он считает, что на эту адаптацию могут уйти годы. Тем не менее, подчеркнул господин Куусела, из всех стран Европы Финляндия будет последней, кто недооценит долгосрочную российскую угрозу.

Заявку на вступление в НАТО Финляндия подала в мае 2022 года. В апреле 2023-го страна стала официальным членом альянса. Решение присоединиться к НАТО, согласно заявлениям финских властей, стало ответом на начало военной операции России на территории Украины. В сентябре Финляндия ввела в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией. Согласно планам финской стороны, вдоль восточной границы будет построено заграждение совокупной протяженностью около 200 км.