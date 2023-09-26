СРЗП пытается вернуть району в Алтайском крае прямые выборы главы

Участники публичных слушаний в Шипуновском районе Алтайского края отклонили идею возвращения прямых выборов главы района. Слушания прошли 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предложение о внесении изменений в устав муниципального образования внесли инициативная группа и местное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП). По данным регионального отделения СРЗП, инициативу своими подписями поддержали около 1 тыс. жителей района. В слушаниях приняло участие около 300 человек.

По итогам слушаний депутатам райсовета не рекомендовано вносить изменения в устав. Как сообщила «Ъ-Сибирь» депутат законодательного собрания Алтайского края от СРЗП, экс-кандидат в губернаторы Евгения Боровикова, против внесения корректировок проголосовали трое из пяти членов комиссии слушаний. «Итог публичных слушаний не удивил, главной цели мы не достигли. Но люди увидели истинное лицо власти и то, как они не хотят участия населения в местном самоуправлении»,— прокомментировал итоги мероприятия представитель СРЗП Сергей Мехин.

По данным госпожи Боровиковой, предложение о возвращении прямых выборов главы Шипуновского района внесено в повестку сессии райсовета 29 сентября.

В Алтайском крае в настоящее время отсутствуют прямые выборы глав городов и районов. Шипуновский район с населением 29,4 тыс. человек с 2018 года возглавляет Татьяна Дорохова.

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Валерий Лавский