В Республике Хакасия задержали сирийцев за охоту на краснокнижных соколов

В Республике Хакасия задержали четырех граждан Сирии за охоту на краснокнижных соколов в районе села Соленоозерное, сообщает минприроды региона.

В автомобилях браконьеров были найдены орудия ловли: 36 силков, 9 наголовников, 2 пеленки и коробка с голубями, которые планировали использовать, как живую приманку. Уточняется, что при себе у задержанных было оружие и разрешение на добычу пернатой дичи. На иностранных граждан составлено четыре административных протокола (ст. 8.35 КоАП) за действия, которые могли привести к сокращению численности краснокнижных птиц. За это им грозит штраф до 5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что два гражданина Киргизской Республики, находясь в Республике Хакасия, получили от неизвестного восемь краснокнижных особей хищных птиц семейства соколиные. Птиц доставили в Омскую область, откуда их должен был вывезти в свою страну житель Казахстана.

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Александр Киселев