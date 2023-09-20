В Омской области трех иностранцев поместили под стражу за контрабанду птиц

Исилькульский горсуд Омской области заключил под стражу трех иностранных граждан, которых обвиняют в контрабанде краснокнижных птиц (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, максимальное наказание - лишение свободы до 8 лет).

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Как считает следствие, 12 сентября два гражданина Киргизской Республики, находясь в Республике Хакасия, получили от неизвестного восемь краснокнижных особей хищных птиц семейства соколиные.

Птиц перевезли в тайнике на автомобиле в Омскую область, откуда их должен был вывезти в свою страну житель Казахстана. Контрабандиста задержали при прохождении пограничного контроля. Он и его сообщники предстанут перед судом.

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Александр Киселев