Все приграничные школы в Белгородской области получили защитную пленку на стекла

Вчера все приграничные муниципальные образования Белгородской области, от Красной Яруги до Ровеньков, а также Новооскольский и Яковлевский городские округа получили защитную пленку для оклейки стекол в учебных заведениях. Об этом утром в соцсетях заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас происходит раскройка материала и наклеивание на поверхность окон.

«Как я уже говорил в конце прошлой недели, пришла пленка, которой мы обклеиваем школы и детские сады приграничных муниципальных образований. Это стало возможным благодаря помощи компании «Металлоинвест», которая выделила 100 млн руб. Покупаем пленку за рубежом, у нас в стране такого объема нет,- напомнил глава региона. - Таким образом, сделаем еще один шаг, чтобы обеспечить безопасность наших детей«.

Учебный год в Белгородской и Курской областях начался как традиционный, с минимальной долей дистанционных занятий. Для этого в Белгороде и еще 10 муниципалитетах региона для школьников и студентов обустроили бомбоубежища и ввели тренировки по гражданской обороне. В целях безопасности окна в школах и садах заклеивают защитной пленкой. На удаленке остались только учебные заведения, находящиеся в 20 км от Украины. В Курской области в приграничных районах за парты также села большая часть учеников. На фоне этого обстрелы ВСУ регионов продолжаются с не меньшей интенсивностью, уже 1 сентября были ранены четверо гражданских, а один погиб, пострадавших детей нет.

Владимир Зоркий