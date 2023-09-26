Рано утром средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

26 сентября около 05.30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ. БПЛА самолетного типа направлялся к объектам на территории РФ.

В правительстве Курской области напомнили, что помимо этого БПЛА еще два аналогичных беспилотника были сбиты вчера около 23:00. Гражданские власти выразили благодарность бойцам ПВО и всем, кто стоит на страже безопасности жителей области.

Вчера регионы Черноземья подверглись массированной атаке с воздуха. Так, в Белгородской области в результате обстрелов пострадали пятеро мирных жителей: две женщины из Уразово, две из Шебекино и один мужчина, который поздно вечером обратился за медицинской помощью после обстрела гражданского промышленного предприятия. «Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома»,- сообщил утром губернатор этого региона Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий