В Крымском районе иномарка насмерть сбила пешехода

В Крымском районе произошла авария, в которой погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

ДТП произошло 25 сентября в 20:40 на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский». Водитель Hyundai Solaris двигался со стороны Крымска в сторону Абинска. Он наехал на мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход скончался. Правоохранители устанавливают его личность.

Татьяна Ручкина

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