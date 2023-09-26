В Петербурге появилось новое молодежное пространство «Тепло»

Двухэтажный молодежный центр «Тепло» открылся на Заневском проспекте, 12 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного.

В пространстве площадью 1 тыс. кв. метров доступны 25 различных направлений: от шитья до киберспорта.

В здании располагается гончарная мастерская, швейный коворкинг, тренажерный зал, фотостудия, кабинет психолога и арт-холл с выставками.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на Крестовском острове к середине октября откроют новое общественное пространство. Будет благоустроена прибрежная территория Малой Невки от д. 14 по Южной дороге до пирса.

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