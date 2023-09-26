В Томской области мужчина сознался в расправе над тремя родственниками

В Томской области местный житель признался в убийстве трех родственников. 25 сентября 53-летний житель поселка Дзержинское позвонил в дежурную часть и заявил о расправе над членами семьи, сообщает СК РФ региона.

«При выезде на место происшествия следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями», - сказано в сообщении.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, максимальное наказание – лишение свободы до 20 лет).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев