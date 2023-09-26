Число разведывательных полетов США у Крыма увеличилось втрое

США и НАТО с начала года в три раза чаще стали совершать разведывательные полеты в районе Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

С 18 по 24 сентября самолеты-разведчики и стратегические беспилотники были замечены в районе республики 21 раз. При этом 16 разведвылетов выполнили американские летательные аппараты. В начале года полетов авиации США и НАТО в у берегов региона фиксировалось втрое меньше — в среднем один раз в день.

Как пишет издание, за сутки до удара по штабу Черноморского флота в Севастополе активность разведывательных полетов авиации США и их союзников выросла до шести в сутки.

Татьяна Ручкина

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