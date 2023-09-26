В Екатеринбурге побит температурный рекорд XIX века

В Екатеринбурге минувший понедельник стал самым теплым днем 25 сентября, как минимум, за 143 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», отметив, что данных за более ранний срок нет. Среднесуточная температура накануне составила +18 градусов, что на 9,4 градуса выше нормы. Дневной максимум был +23,9 градусов.

Сегодня, 26 сентября, через Свердловскую область пройдет атмосферный фронт, за которым в регион поступит более холодный воздух с северо-запада. Уже к середине дня в холодном воздухе начнет усиливаться гребень антициклона. В течение следующих пяти дней температура воздуха на Урале днем не будет опускаться ниже +13 градусов и подниматься выше +17 градусов.

Напомним, температурный рекорд XIX века в Екатеринбурге был побит и в прошедшее воскресенье. Дневной максимум 24 сентября составлял +23,6 градусов. Среднесуточная температура — +17,4 градуса, что на 8,8 градусов выше нормы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте