В Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1880 года

В Екатеринбурге накануне был побит температурный рекорд 1880 года. Минувшее воскресенье оказалось самым теплым днем 24 сентября за 143 года. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» отметили, что за более ранний срок данных просто нет.

Дневной максимум вчера составлял +23,6 градусов. Среднесуточная температура — +17,4 градуса, что на 8,8 градусов выше нормы. Это самая высокая температура воздуха в городе с 19 августа.

По данным синоптика Алексея Пулина, в понедельник в Свердловской области также сохранится теплая для конца сентября погода. Днем температура воздуха может достигнуть +25 градусов. Ближе к вечеру северных границ области достигнет холодный атмосферный фронт.

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